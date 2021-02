Spotify : prévisions trop courtes

(Boursier.com) — Spotify a annoncé ce mercredi des prévisions trop légères en termes de revenus et d'abonnés payants pour le trimestre entamé, du fait des incertitudes sur la durée de la crise sanitaire et de la flambée de la demande pour la musique en ligne l'accompagnant. Sur le seul quatrième trimestre juste clos, les revenus se sont améliorés de 17% en glissement annuel pour atteindre 2,17 milliards d'euros, contre 2,15 milliards de consensus. Le nombre total des utilisateurs actifs mensuels a grimpé de 27% à 345 millions selon le groupe. La perte nette est ressortie à 125 ME soit 66 centimes par action (51 centimes de consensus FactSet), contre 101 ME un trimestre avant.

Pour le premier trimestre fiscal cette fois, Spotify ne vise que des revenus allant de 1,99 à 2,19 milliards d'euros, contre 2,2 milliards de consensus. Le groupe envisage un nombre total d'abonnés premium allant de 155 à 158 millions sur le premier trimestre, contre 164 millions espérés par les analystes.