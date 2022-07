Spotify poursuit sa croissance

(Boursier.com) — Spotify , le service suédois de streaming musical coté à Wall Street, a publié de solides résultats pour son deuxième trimestre fiscal, son nombre d'utilisateurs et ses revenus ayant dépassé les attentes de marché. La base d'abonnés a ainsi augmenté de 19% à 433 millions d'utilisateurs mensuels. Les revenus des abonnements se sont appréciés de 22% à 2,5 milliards d'euros. Les revenus publicitaires ont grimpé de 31% à 360 millions d'euros. Les recettes totales se sont améliorées de 23% à 2,86 milliards d'euros. La perte nette a représenté 125 millions d'euros soit 85 cents par titre, contre 20 millions d'euros un an avant. Le free cash flow a atteint 37 millions, contre 34 millions un an plus tôt. Pour le trimestre entamé, le groupe table sur un nombre d'utilisateurs actifs mensuels de 450 millions et des revenus de 3 milliards d'euros.