Spotify : plus de 500 millions d'utilisateurs actifs mensuels

(Boursier.com) — Spotify bondit de 6% en début de séance à Wall Street après que la plateforme musicale eut franchi pour la première fois la barre des 500 millions d'utilisateurs actifs mensuels, grâce à son expansion sur de nouveaux marchés. Le groupe scandinave a vu son nombre d'abonnés augmenter de 15% à 210 millions au cours du trimestre, contre 207,5 millions attendus par les analystes. Les utilisateurs actifs mensuels ont augmenté de 22% au cours de la période pour atteindre 515 millions. La firme a malgré tout essuyé une perte d'exploitation de 156 millions d'euros sur le trimestre, contre un consensus de -186,2 ME, tandis que ses ventes ont atteint 3 milliards d'euros.

La société prévoit d'ajouter environ 15 millions de nouveaux utilisateurs actifs mensuels et 7 millions d'abonnés premium au cours du trimestre en cours, et d'augmenter ses revenus à 3,2 milliards d'euros. L'année dernière, Spotify a présenté des plans pour attirer un milliard d'utilisateurs d'ici 2030 et atteindre 100 milliards de dollars de revenus annuels. La firme a également promis des marges élevées grâce à son expansion coûteuse dans les podcasts et les livres audio.