Spotify lance la chasse à l'IA musicale

(Boursier.com) — Spotify , le service suédois de streaming musical, supprime des dizaines de milliers de chansons créées par l'IA, au beau milieu de plaintes pour fraude et encombrement. Des personnes proches du dossier ont indiqué au Financial Times que Spotify avait récemment supprimé environ 7% des pistes qui avaient été téléchargées par la start-up d'IA musicale Boomy, car Universal Music aurait signalé aux principales plateformes de streaming qu'il avait observé une activité de streaming suspecte sur les pistes de Boomy. Universal Music aurait ainsi demandé aux plateformes de streaming d'empêcher les services d'intelligence artificielle de récupérer les mélodies et les paroles des chansons protégées par le droit d'auteur.