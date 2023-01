Spotify : forte augmentation des abonnements, mais creusement des pertes

(Boursier.com) — Spotify gagne 8% avant bourse à Wall Street, alors que le service suédois de streaming musical a fait état d'une forte augmentation de ses abonnements. Dans le même temps, le groupe a néanmoins creusé ses pertes avec les investissements podcast. Spotify a donc annoncé ce mardi des résultats du quatrième trimestre supérieurs aux attentes en termes d'utilisateurs actifs et d'abonnés, et prévoit que le nombre d'auditeurs atteindra les 500 millions sur le prochain trimestre. Le nombre d'utilisateurs actifs mensuels est passé à 489 millions au cours du trimestre, dépassant les prévisions des analystes. Les abonnés Premium, qui représentent la majeure partie des revenus, ont augmenté de 14% pour atteindre 205 millions. Spotify s'attend à ce que les abonnés premium atteignent 207 millions sur le trimestre en cours, pour un chiffre d'affaires de 3,1 milliards d'euros. Sur la période close, le chiffre d'affaires a représenté 3,2 milliards d'euros, légèrement au-dessus des estimations des analystes. La société a investi plus d'un milliard de dollars dans le développement de son activité de podcast, qui compte actuellement plus de 4 millions de titres. La perte nette du quatrième trimestre atteint 270 millions d'euros, contre 39 millions un an avant.