Spotify flambe après les comptes

(Boursier.com) — Spotify grimpe ce mercredi à Wall Street, au plus haut de trois mois, alors que le groupe vient de battre les estimations de marché pour son troisième trimestre. Le groupe suédois coté sur la place US, qui fournit un service de diffusion musicale, a affiché un rebond de 75% de ses revenus publicitaires trimestriels à 323 millions d'euros. Des centaines d'embauches sont programmées pour accompagner cette croissance. Les revenus trimestriels totaux ont augmenté de 27% à 2,5 milliards d'euros, contre 2,45 milliards de consensus. Le groupe a dégagé par ailleurs un bénéfice net de 2 millions d'euros, contre une perte de 101 millions d'euros un an avant.

Spotify prévoit, pour son quatrième trimestre, des revenus allant de 2,54 à 2,68 milliards d'euros, ainsi qu'un nombre d'abonnés premium allant de 177 à 181 millions. Le nombre d'abonnés premium a atteint 172 millions à la fin du troisième trimestre.