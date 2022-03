Spotify et Google annoncent la facturation au choix de l'utilisateur

(Boursier.com) — Spotify annonce un accord pluriannuel avec Google (Alphabet) pour fournir des options de choix de paiement. Les utilisateurs qui ont téléchargé Spotify depuis le Google Play Store auront le choix de payer avec le système de paiement de Spotify ou avec Google Play Billing. Pour la première fois, ces deux options cohabiteront dans l'application. Cela donnera à chacun la liberté de s'abonner et d'effectuer des achats en utilisant l'option de paiement de son choix directement dans l'application Spotify. Spotify continuera de communiquer librement avec les utilisateurs à propos de son service d'abonnement Premium, de promouvoir des remises et des promotions, et de donner aux auditeurs de son niveau gratuit la possibilité de convertir en Premium directement dans l'application.

Au cours des prochains mois, Spotify travaillera avec les équipes de produits et d'ingénierie de Google pour créer cette nouvelle expérience et la déploiera dans des pays du monde entier. En travaillant ensemble, les entreprises testeront et apprendront, explorant conjointement les innovations de produits sur Android. Spotify prévoit de lancer la première itération de User Choice Billing plus tard cette année.

Sans expliquer le contexte de ses commentaires, le New York Times rapporte pour sa part qu'un porte-parole de Google a déclaré que l'entreprise pourrait obtenir des frais dans les cas où les consommateurs n'utiliseraient pas son système de facturation, bien que des accords puissent également ne pas impliquer de tels frais. Le NYT évoquait justement à ce sujet le travail effectué avec Spotify et d'autres. L'accord Spotify pourrait donc faire des émules prochainement...