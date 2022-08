Sports Business : le Borussia Dortmund divise ses pertes par deux

(Boursier.com) — Coté en bourse, le Borussia Dortmund a divisé par deux ses pertes sur son exercice financier 2021-2022. Sur la période, une nouvelle fois affectée par la pandémie de Covid-19, le club allemand a essuyé un déficit net de 35,1 millions d'euros contre 72,8 ME un an plus tôt pour des revenus consolidés en hausse de 17,4 millions d'euros à 351,6 ME. Le produit d'exploitation total consolidé (recettes plus produit brut des transferts générés) s'est élevé à 456,9 ME contre 358,6 ME sur l'exercice précédent. Compte tenu de cette situation comptable, le groupe précise qu'il n'est pas possible de proposer une distribution de dividende lors de la prochaine Assemblée Générale.

Le titre pointe en légère hausse après ces annonces, à 4,33 euros à Francfort.