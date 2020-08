Sports Business : l'AS Roma reste sous pavillon américain

(Boursier.com) — L'AS Roma reste sous pavillon américain. La 'louve' a confirmé qu'un accord a été trouvé entre AS Roma SPV LLC, actionnaire majoritaire de AS Roma S.p.A, et le Groupe Friedkin pour la vente du club". La transaction, qui met fin à des semaines de spéculations de l'autre côté des Alpes, atteint environ 591 millions d'euros. Le milliardaire américain Dan Friedkin sera ainsi le nouveau propriétaire de la Roma, qui vient de terminer cinquième de la Serie A et est encore en lice en Europa League cette saison. Selon la dernière étude du cabinet Deloitte, le club est le 16ème plus riche du monde en termes de revenus.

"Au cours des derniers mois, Dan et Ryan Friedkin ont fait preuve d'un dévouement total pour finaliser cet accord et diriger le Club de manière positive. Je suis sûr qu'ils seront de grands propriétaires futurs pour l'AS Roma", a affirmé James Pallotta, le propriétaire actuel du club, guère apprécié des tifosis.