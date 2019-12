Sports Business : Canal+ et beIN Sports s'offrent les droits de la Ligue des champions

Sports Business : Canal+ et beIN Sports s'offrent les droits de la Ligue des champions









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Très joli coup de Canal+ et beIN Sports. Selon les informations de 'L'Equipe', confirmées depuis par les deux protagonistes, les deux groupes récupèrent les droits TV de la Ligue des champions en France pour les saisons 2021 à 2024. TF1 reprend pour sa part les droits de la finale, toujours diffusée en clair. Au global, les trois acteurs verseraient 375 millions d'euros par an à l'UEFA.

Et oui, à partir de 2021 la Ligue des Champions revient sur @canalplus #larouetourne #immensejoie #uefachampionsleague >— Maxime Saada (@maxsaada), via Twitter

Cette annonce marque un coup dur pour RMC Sport (Altice) qui diffuse actuellement la compétition contre un chèque annuel de 315 ME.

'Lot B' pour beIN

Dans le détail, beIN SPORTS a remporté le "Lot B" de l'appel d'offres, qui comprend les droits exclusifs et en direct de 104 matchs de l'UEFA Champions League, la garantie de diffusion d'un club français lors de chaque journée, un Multiplex dédié chaque soir de compétition, rediffusions de l'intégralité des matchs, sans oublier le magazine du mardi et du mercredi proposant l'intégralité des résumés de matchs sur l'ensemble de la compétition, y compris la finale. BeIN avait diffusé la compétition-reine du football européen entre 2012 et 2018 avant de voir RMC Sport lui chiper la vedette. La chaîne du groupe Vivendi retransmettra pour sa part les deux plus belles affiches de chaque journée (mardi et mercredi).

beIN SPORTS intégralité l'UEFA Champions League période 2021-2024. beIN SPORTS renforce ainsi sa position de chaîne No1 de sport en France !https://t.co/odwdMYmmIg >— beIN SPORTS (@beinsports_FR), via Twitter