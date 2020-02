Sports Business : Canal+ et beIN Sports ont finalisé leur accord de distribution exclusif

(Boursier.com) — Canal+ et beIN Sports ont finalisé leur accord de distribution exclusif et de sous-licence, annoncé en décembre dernier. Selon les termes de l'accord, la chaîne du groupe Vivendi proposera dans ses offres l'ensemble des chaînes de sport premium de beIN Sports. En parallèle, Canal+ devient le distributeur exclusif de beIN Sports sur toutes les plateformes et auprès de l'ensemble des opérateurs tiers en France.

De plus, beIN Sports a sous-licencié en exclusivité à Canal+ ses droits 2020-2024 de football de Ligue 1, permettant aux abonnés de Canal+ de bénéficier de deux matches par journée, dont 28 des 38 meilleures affiches de Ligue 1 de chaque saison, dès la prochaine saison (2020-2021). L'accord exclusif est valable pour une période de 5 ans renouvelable.

Canal+ et beIN SPORTS conserveront à la fois leurs identités, leurs marques et leur autonomie éditoriale, et continueront à répondre de manière indépendante aux appels d'offres de droits sportifs.