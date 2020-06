Sport Business : les grands groupes de capital-investissement lorgnent la Serie A

Sport Business : les grands groupes de capital-investissement lorgnent la Serie A







Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — CVC Capital Partners, Bain Capital, et maintenant Advent International. Les grandes sociétés de capital-investissement lorgnent la Serie A. Advent serait à son tour entré dans la course pour prendre une participation dans la ligue italienne de football ou plus exactement dans une nouvelle société qui gérerait les droits de diffusion de la Serie A.

Selon les sources de 'Bloomberg', Advent aurait fait une offre qui pourrait valoriser la ligue environ 13 milliards d'euros. Cette information intervient quelques semaines seulement après que Bain eut proposé 3 milliards d'euros pour une participation d'environ 25% dans cette nouvelle société.

Le 'Calcio' a généré des revenus d'environ 2,5 milliards d'euros lors de la saison 2018-2019, dont près de 60% proviennent des droits TV.