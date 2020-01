Sport Business : le FC Barcelone devient le club 'le plus riche' de la planète

(Boursier.com) — Côté sportif, le FC Barcelone vient de changer d'entraineur. Côté finances, le Barca vient de récupérer le titre de club le 'plus riche du monde'. Selon la 23ème édition du 'Deloitte Football Money League', le club catalan a généré 841 millions de revenus (+22%) lors de la saison 2018-2019, devenant le premier à franchir la barre des 800 ME. L'équipe de Léo Messi devance son concurrent direct le Real Madrid et ses 757,3 ME (+1%) de recettes. Manchester United (711,5 ME), le Bayern Munich (660,1 ME) et le Paris Saint-Germain (635,9 ME) complètent le Top 5.

Deloitte explique que l'ascension du Barca est le signe évident d'un "club qui s'adapte à l'évolution des conditions de marché" en internalisant les activités de merchandising et de licences. "Le Barca a réduit sa dépendance vis-à-vis des revenus TV et s'est concentré sur la croissance des revenus qu'il contrôle".

Le cabinet d'audit note que la composition du Top 20 reste relativement stable avec seulement deux nouveaux entrants : l'Olympique Lyonnais (17ème avec 220,8 ME de revenus) et le CSC Napoli (20ème avec 207,4 ME de chiffre d'affaires). Lyon ((OL Groupe)a été le plus grand animateur de cette édition, avec une progression de 11 places, principalement grâce à un quasi-doublement de ses recettes TV en raison de la qualification du club en huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Les clubs anglais restent très majoritaires dans ce palmarès avec pas moins de 8 clubs présents dans le Top20. Manchester City et Liverpool dépassent la barre des 600 ME de revenus alors que Tottenham et Chelsea générèrent plus de 500 ME de recettes.