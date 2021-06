Sport Business : la Ligue 1 sur Amazon au mois d'août ?

(Boursier.com) — Roland -Garros avant la Ligue 1 ? Amazon serait en contact avec la LFP et pourrait bel et bien déposer une " offre crédible " pour reprendre les droits TV de la Ligue 1 abandonnés par Mediapro à l'automne dernier. Selon les informations des 'Echos', le géant américain pourrait proposer près de 300 millions d'euros par an pour diffuser 80% des matchs du championnat de France de football alors que Canal+ souhaite seulement diffuser les meilleures affiches.

Jusqu'ici l'hypothèse Canal+/BeINSports semblait tenir la route. La chaîne cryptée serait prête à mettre autour de 370 millions d'euros par an pour diffuser 2 matchs par journée alors que la chaîne qatarie pourrait décider de lancer une chaîne dédiée, qui pourrait être financée par le groupe qatari et Canal+ à la fois. Selon les informations du quotidien, l'offre globale des deux acteurs atteindrait 600 ME "avec une part variable en fonction d'un seuil de nombre d'abonnés recrutés et pourrait même dépasser ce montant si des objectifs plus élevés étaient atteints".

Alors qu'on ne sait toujours pas qui diffusera la L1 à partir du mois d'août, la situation pourrait se décanter rapidement puisqu'un conseil de la Ligue est prévu aujourd'hui.