Sport Business : Intuit sort le chéquier pour le 'naming' de la future salle des Clippers

(Boursier.com) — Les Los Angeles Clippers auront d'ici trois ans une nouvelle salle. On savait jusqu'ici qu'elle coûterait la bagatelle de 1,2 milliard de dollars et se situerait à Inglewood, au sud-ouest du comté de Los Angeles. On connait depuis ce vendredi le nom de cette future enceinte de 18.000 places, l'"Intuit Dome". La franchise détenue par Steve Ballmer et la société de logiciels financiers ont en effet conclu un partenariat de très long terme (23 ans) qui permettra à la firme cotée sur le Nasdaq d'accroître sa notoriété à travers le monde.

Les termes financiers de l'accord n'ont pas été rendus public, mais des sources de la NBA ont indiqué à 'CNBC' qu'il dépassait la barre des 500 millions de dollars. À titre de comparaison, la Chase Bank a conclu un accord de 'naming' de 20 ans avec les Golden State Warriors contre un chèque d'environ 300 M$.

"Lorsque nous avons commencé à chercher un partenaire pour les LA Clippers et notre nouveau dôme, nous avons cherché un partenaire qui partage notre passion pour la technologie, la poursuite de l'innovation et notre engagement envers les clients, les fans et la communauté", a déclaré Steve Ballmer, président des LA Clippers. "Intuit est un partenaire idéal et nous sommes ravis d'appeler notre futur domicile l'Intuit Dome". Les Clippers estiment que l'Intuit Dome générera une activité économique annuelle d'environ 260 millions de dollars à Inglewood, ainsi que plus de 7.000 emplois.

We're excited to announce @IntuitDome and our long-term partnership with the @LAClippers to use innovation to drive a one-of-a-kind fan and customer experience, while also powering economic prosperity for the local community.

