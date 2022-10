Sport Business : Everton racheté par une SPAC ?

(Boursier.com) — Après Chelsea en début d'année, un autre club historique de la Premier League pourrait bientôt battre pavillon américain. LAMF Global Ventures Corp, une SPAC codirigée par le neveu de George Soros, aurait en effet des vues sur Everton FC. Citant des sources proches des négociations, 'Bloomberg' affirme que la SPAC a eu des discussions préliminaires avec le club de football anglais. Les délibérations sont en cours et il n'y a aucune certitude qu'elles aboutiront à une transaction, selon les sources. LAMF pourrait également décider de conclure un accord avec un autre club de football européen.

LAMF est dirigé par Jeffrey Soros et Simon Horsman, tous deux producteurs basés à Los Angeles. Le véhicule d'investissement a levé 253 millions de dollars lors de son introduction en bourse en novembre 2021. Il compte Keith Harris comme conseiller principal. Ce dernier a été vice-président d'Everton pendant deux ans...

Everton, qui n'a jamais été relégué en division inférieure, appartient à l'homme d'affaires Farhad Moshiri. Ce britanno-iranien a beaucoup investi depuis qu'il a acquis une participation de près de 50% dans le club en 2016. Il détient désormais 94% du club de Liverpool, qui sera bientôt doté d'un nouveau stade ultramoderne dont le coût est estimé à 500 millions de livres sterling.

Malgré plusieurs démentis de Farhad Moshiri, les rumeurs de rachat d'Everton vont bon train depuis plusieurs mois alors que le club a accumulé de lourdes pertes au cours des dernières années. Les investisseurs américains sont de plus en plus attirés par la Premier League et des clubs nettement moins chers que les grandes franchises de sport US. La faiblesse de la livre sterling a également renforcé cet intérêt pour le foot britannique et son haut potentiel de revenus.