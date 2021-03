Sport Business : DAZN remporte les droits de la Serie A en Italie

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Bouleversement en vue dans le football italien. DAZN, le "Netflix du sport" a remporté l'appel d'offres pour les droits TV domestiques de la Serie A. Selon la presse transalpine mais également 'Bloomberg' qui cite des personnes au fait de la situation, le service de streaming sportif par abonnement versera environ 2,5 milliards d'euros sur trois ans pour diffuser la totalité des matchs du calcio.

Cette victoire de DAZN, soutenu par le milliardaire Len Blavatnik, est un véritable chamboulement dans le paysage médiatique européen autour du sport le plus populaire puisqu'il monte qu'une nouvelle génération de diffuseurs est capable de s'imposer face aux opérateurs historiques dont la stratégie est basée depuis de longues années sur des abonnements à prix élevé regroupant sports et divertissement premium. DAZN ne serait toutefois pas seul dans ce dossier puisque le groupe basé à Londres aurait obtenu un soutien technologique et financier d'un milliard d'euros de la part de Telecom Italia.

DAZN a obtenu les droits exclusifs de 7 matches de Serie A par journée ainsi que 3 matches en co-exclusivité. Sky, diffuseur historique du calcio, devrait se contenter de la co-exclusivité de ces trois matchs en versant 70 ME par an.