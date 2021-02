Sport Business : DAZN aurait le soutien de Telecom Italia pour les droits de la Serie A en Italie

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Telecom Italia serait prêt à soutenir DAZN pour obtenir les droits de diffusion de la Serie A en Italie. Selon une lettre confidentielle vue par 'Bloomberg', le plus grand opérateur télécoms transalpin a conclu le mois dernier un accord - sous conditions - avec le service de streaming sportif par abonnement sur un éventuel plan qui assurerait la distribution et le soutien technologique ainsi qu'un financement d'environ 1 milliard d'euros pour la diffusion des trois prochaines saisons du championnat italien de football.

DAZN, qui fait face à la concurrence de Sky, a offert 840 millions d'euros par saison et Telecom Italia pourrait soutenir cette offre en fournissant environ 340 ME par an dans le cadre d'un accord de distribution de contenu. Le plan d'affaires de la société de streaming "comprend un important accord de distribution avec un partenaire qui est un leader de l'industrie et qui apportera un soutien supplémentaire également d'un point de vue financier", a écrit DAZN dans une lettre confidentielle envoyée à la 'Serie A' le 8 février. Un message visant à répondre aux inquiétudes soulevées par certains présidents concernant la force financière de DAZN.

Bien que la lettre ne mentionne pas explicitement Telecom Italia, l'opérateur est le "principal partenaire de distribution" cité dans le document, selon les sources de l'agence. La lettre indique également que le partenaire de la société "s'engage à verser un minimum annuel garanti égal à plus de 40% du montant total annuel dû à la Serie A". La Ligue italienne n'a toujours pas tranché entre les deux propositions de Sky et DAZN, les deux diffuseurs actuels de la Serie A de l'autre côté des Alpes. En France, BeinSport détient actuellement les droits du foot italien.