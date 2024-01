Spiritueux : toujours pas l'heure de trinquer

(Boursier.com) — Encore une séance difficile pour les groupes de spiritueux cotés à Paris : Remy Cointreau perd 2,7% et Pernod Ricard cède 1,3%. BNP Paribas Exane a averti qu'il est encore trop tôt pour adopter une attitude positive à l'égard du secteur et a réitéré sa préférence pour les brasseurs de bière. L'analyste voit des risques à la baisse sur les estimations de bénéfices du consensus pour la plupart des titres de boissons qu'il couvre, "en particulier dans les spiritueux". Les valorisations des sociétés de spiritueux " semblent tentantes ", mais le broker prévient que les tendances aux États-Unis sont " alarmantes " et qu'il existe des risques importants sur les estimations des distillateurs.

BNP Paribas Exane abaisse le curseur sur Remy Cointreau de 122 à 115 euros mais reste à 'surperformer'. Il reste 'neutre' sur Pernod Ricard avec un objectif de 148 euros.