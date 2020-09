Spiritueux : Rémy Cointreau et Pernod Ricard dopés par Diageo

(Boursier.com) — Rémy Cointreau et Pernod Ricard sont bien orientés en matinée, dans le sillage de Diageo qui gagne près de 6% à Londres. Le numéro un mondial des spiritueux a fait état d'un démarrage solide pour son exercice fiscal 2020-2021 entamé en juillet, grâce notamment à une reprise plus forte que prévu de son activité aux Etats-Unis. "Nos perspectives pour le premier semestre de l'exercice 2021 se sont améliorées depuis la fin du précédent exercice, reflétant le bon début de l'année, en particulier pour nos activités aux États-Unis", a déclaré le PDG du groupe, Ivan Menezes, en amont de l'assemblée générale annuelle de la société. Selon plusieurs analystes, les commentaires plus optimistes du management pourraient conduire à une certaine amélioration du consensus.

Les fabricants de spiritueux ont été durement frappés au printemps par les fermetures de bars et restaurants décidées pour limiter la propagation du coronavirus mais les ventes ont été portées depuis par la réouverture de ces établissements et par la consommation des clients à domicile.

Le ton de la déclaration de Diageo sur l'activité actuelle est "plus optimiste" que celui employé lors des résultats annuels en août, montrant que les perspectives du groupe se sont améliorées, ce qui pourrait indiquer une certaine dynamique positive des bénéfices, affirme Jefferies. Bien que le renouvellement des restrictions gouvernementales pourrait ralentir le rythme de la reprise, le titre est susceptible de réagir favorablement à ces annonces, indiquait le courtier ce matin.