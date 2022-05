Spiritueux : Pernod Ricard et Remy Cointreau dopés par Bernstein

(Boursier.com) — Pernod Ricard et Remy Cointreau surperforment le marché en cette fin de semaine, sur des gains respectifs de 1,6% et 1,8%. Bernstein a rehaussé ses recommandations sur les deux groupes français de spiritueux, passant à 'surperformer' sur Pernod Ricard avec une cible ajustée de 222 à 215 euros, et remontant à 'performance de marché' son opinion sur Remy Cointreau tout en réduisant son objectif de 180 à 170 euros.