Spiritueux : gueule de bois pour Remy Cointreau et Pernod Ricard

(Boursier.com) — Début de séance bien rouge pour les deux grands groupes de spiritueux français : Remy Cointreau cède 2,6% à 129,8 euros tandis que Pernod Ricard perd 1,4% à 169,5 euros. Cette pression vendeuse est à relier à plusieurs notes d'analystes. Barclays a tout d'abord dégradé de deux crans, à 'sous-pondérer' les deux acteurs, sur la base de l'impact du déclin de la population de la tranche d'âge clé des 25-45 ans en Chine.

La banque britannique explique qu'il s'agit du principal groupe démographique de consommateurs et que les ventes de spiritueux haut de gamme connaîtront probablement un ralentissement. Barclays modélise une baisse de 22% de la population de ce groupe d'âge d'ici 2035 en Chine. En outre, le pays devrait connaître un environnement économique plus lent, ce qui pourrait limiter la capacité des consommateurs à payer plus ou à échanger davantage. Le broker note que Pernod génère environ 15% de ses ventes et 20% de ses bénéfices en Chine. Pour Rémy Cointreau, ce sont environ 29% des revenus et 35% des profits qui sont réalisés dans le pays.

Au final, Barclays coupe sa cible sur Pernod Ricard de 241 à 168 euros et ramène son objectif sur Remy Cointreau de 220 à 128 euros.

Exane BNP Paribas a par ailleurs abaissé sa recommandation sur Pernod Ricard à 'neutre' tout en ramenant son cours cible de 213 à 190 euros. Le courtier a réduit la mire sur Remy Cointreau de 190 à 173 euros mais reste à 'surperformer'.