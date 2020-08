Spiritueux : Diageo plombe l'ambiance

(Boursier.com) — A contre-courant, Pernod Ricard et Rémy Cointreau perdent respectivement de 1% et 1,3% sur la place parisienne. Les deux groupes reculent dans le sillage de Diageo qui trébuche de plus de 5% à Londres, après une publication décevante. Le numéro un des spiritueux a vu ses ventes organiques reculer de 8,4% sur l'exercice clos fin juin contre une baisse de 7,3% anticipée par les analystes avec un repli organique des volumes de 11,2%. Le résultat opérationnel a fondu de 47,1% à 2,1 Mds£, avec un recul interne de 14,4%, soit davantage que les ventes nettes, en raison de la baisse des volumes, de l'inflation des coûts et des coûts fixes non absorbés qui ont été partiellement compensés par les réductions de coûts à court terme.

Le fabricant de whisky Johnnie Walker a enregistré une dépréciation de 1,3 milliard de livres liée à ses activités en Inde, au Nigeria, en Éthiopie et à la marque de whisky Windsor en Corée du Sud, reflétant les conditions commerciales difficiles dues à la pandémie Covid-19. Le bénéfice net est au final divisé par plus de deux à 1,4 Md£.

La bonne nouvelle pour les actionnaires vient du maintien du dividende à 42,47 pence par action, qui porte le dividende de l'exercice 2020 à 69,88 pence par titre, soit une augmentation de 2% sur un an. La société, qui n'a pas fourni d'objectifs pour le nouvel exercice, compte néanmoins continuer à rémunérer ses actionnaires malgré la mauvaise passe actuelle.

"L'impact sur les bénéfices devrait être de courte durée, à condition que l'économie mondiale ne mette pas trop de temps à se redresser", affirme William Ryder, analyste actions chez Hargreaves Lansdown. "Nous pensons que le groupe continuera à bien se porter à long terme, mais la direction devra se concentrer davantage sur la réduction de la dette qu'elle ne l'aurait probablement souhaité". Pour Liberum, le fait que le groupe souhaite continuer à verser un dividende, est un "signe positif".