Spiritueux : Diageo pèse sur le secteur

(Boursier.com) — Dans le sillage de Diageo, Pernod Ricard et Remy Cointreau perdent respectivement 1,8% et 3,1% sur le marché parisien. Le distillateur britannique a une nouvelle fois déçu les investisseurs avec des ventes et des bénéfices inférieurs aux attentes, alors qu'un ralentissement en Amérique du Nord a aggravé un effondrement de la demande en Amérique latine et dans les Caraïbes.

Sur les six premiers mois de son exercice, le géant britannique voit ses ventes reculer de 1,4% à 10,96 milliards de dollars, avec un repli de 0,6% en organique, là où le marché espérait +0,78%. Le bénéfice opérationnel ajusté a diminué de 5,4% sur une base organique à 3,51 milliards de dollars, contre un consensus de 4,1 Mds$.

L'Amérique latine a été la région la moins performante, avec des revenus en baisse de 23%, tandis que les ventes en Amérique du Nord ont reculé de 1,5%. La demande américaine s'essouffle et Diageo a déclaré y avoir perdu des parts de marché en raison de la concurrence sur les prix, notamment sur le whisky et la tequila.

"Cela a été une année difficile pour Diageo, mais il y a des raisons d'être positif à moyen terme, alors que l'entreprise continue d'investir et que l'environnement commercial s'améliore", affirme à 'Bloomberg' John Moore, directeur principal des placements chez RBC Brewin Dolphin. Il existe "une marge de croissance suffisante dans un marché très fragmenté". "Les perspectives de bénéfice restent sombres pour le second semestre, les marchés prévoyant désormais une légère baisse du bénéfice d'exploitation", ajoutent les analystes de Hargreaves Lansdown.