Spiritueux : Diageo dope le secteur

(Boursier.com) — Remy Cointreau (+0,9%) et Pernod Ricard (+0,9%) surperforment le marché à Paris en ce milieu de semaine, soutenus par les dernières annonces de Diageo. Le numéro un mondial des spiritueux va reprendre son programme de rachat d'actions après l'avoir interrompu l'année dernière en raison de la crise sanitaire. Il table sur une croissance organique de son bénéfice d'exploitation d'au moins 14% pour l'exercice en cours alors que la performance de la société britannique sur son plus grand marché, l'Amérique du Nord, est restée particulièrement forte au premier semestre grâce à la demande résiliente des consommateurs, à son portefeuille diversifié et à un marketing efficace. A Londres, Diageo bondit de plus de 4%