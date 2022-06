Spirit Airlines : JetBlue et Frontier Group affutent leurs arguments

(Boursier.com) — La bataille entre JetBlue et Frontier Group pour le contrôle de Spirit Airlinescontinue à faire rage. A la veille du vote très attendu des actionnaires de la compagnie aérienne américaine à bas coûts, TIG Advisors LLC a indiqué prévoir de voter contre le projet de rachat par Frontier Group Holdings, soutenu par la direction ainsi que par Institutional Shareholder Services, important cabinet de conseil aux actionnaires. TIG, qui possède environ 2 millions de titres Spirit, prévoit ainsi de soutenir l'offre rivale de JetBlue Airways, a-t-il déclaré dans une lettre envoyée au conseil d'administration de Spirit et dévoilée par 'Bloomberg News' : "nous pensons que la proposition d'acquisition de JetBlue est de loin supérieure pour Spirit et ses actionnaires, étant donné que son offre entièrement en espèces élimine le risque d'exécution et maximise la certitude de la valeur".

Alors que Spirit venait de recommander la dernière offre d'acquisition de Frontier Group, améliorée vendredi mais pourtant toujours inférieure à celle de sa rivale JetBlue, cette dernière a contre-attaqué lundi après la clôture en dévoilant une avance rehaussée pour la cinquième fois depuis le début des enchères. La nouvelle offre de JetBlue comprend une indemnité de rupture inversée de 400 millions de dollars payable à Spirit si l'opération échoue pour des raisons antitrust, contre une offre antérieure de 350 M$. Un dividende exceptionnel de 2,5$ est désormais proposé contre 1,50$ précédemment. L'avance révisée de jetBlue comprend également un mécanisme dit de "ticking fee", qui pourrait porter la valeur globale de l'offensive à 34,15 dollars par action, soit 3,7 milliards de dollars.

L'offre de JetBlue est entièrement en numéraire, alors que celle de Frontier est majoritairement en actions. Frontier a relevé sa proposition vendredi dernier, en augmentant la composante cash de 2$, pour la porter à 4,13$, et en portant l'indemnité de rupture inversée à 350 M$. De quoi valoriser Spirit environ 2,6 Mds$. Malgré cette soumission inférieure, la direction de Spirit continue à privilégier cette dernière, toujours inquiète d'un possible véto des autorités américaines de la concurrence à un mariage avec JetBlue. Pour Frontier, il ne fait d'ailleurs aucun doute quant à l'issue de l'affaire si JetBlue venait à remporter la mise : "une acquisition de Spirit par JetBlue conduirait à une impasse - un fait qu'aucune somme d'argent, fanfaronnade ou mauvaise orientation ne pourra changer... La proposition de JetBlue n'a aucune probabilité réaliste d'obtenir une approbation réglementaire".

Le ton n'est évidemment pas du tout le même du côté de JetBlue. Son DG, Robin Hayes, a déclaré : "ils ne veulent clairement pas conclure cet accord. Ils veulent défendre cette transaction inférieure avec Frontier, et ils continueront avec n'importe quelle excuse pour le faire... L'une des meilleures choses qui puisse avoir un effet positif permanent sur la concurrence aux États-Unis est un JetBlue plus grand".

La combinaison de Spirit Airlines avec un de ses deux prédateurs déboucherait sur la création de la 5e compagnie aérienne domestique. Un géant du low-cost qui serait en meilleure posture pour rivaliser avec les géants du ciel américain que sont American Airlines, United, Delta Air Lines et Southwest. La balle est dans le camp des actionnaires de Spirit.