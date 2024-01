Spirit Airlines chute encore, la Justice s'oppose au rapprochement avec JetBlue

(Boursier.com) — Spirit Airlines chute encore de plus de 10% en pré-séance à Wall Street après son plongeon de près de 50% mardi. La justice américaine a mis son veto au rapprochement entre le transporteur floridien et JetBlue Airways. Une opération de 3,8 milliards de dollars qui aurait nuit à la concurrence en éliminant la principale compagnie aérienne à tarifs réduits du pays et en entraînant une hausse des prix dans l'ensemble du secteur.

"Si JetBlue était autorisé à engloutir Spirit - du moins comme proposé - cela éliminerait l'un des rares concurrents principaux du secteur du transport aérien qui offre une innovation et une discipline de prix uniques", a affirmé le juge William G. Young . " Pire encore, la fusion inciterait probablement JetBlue à abandonner davantage ses racines de transporteur non-conformiste à bas prix".

Cette décision représente une victoire majeure pour les autorités antitrust de l'administration Biden, qui ont adopté une approche plus agressive en matière de M&A et examinent actuellement le projet d'acquisition par Alaska Air Group de Hawaiian Holdings pour 1,9 milliard de dollars. JetBlue et Spirit ont soutenu que la consolidation est le seul moyen par lequel les petites compagnies aériennes peuvent concurrencer efficacement les transporteurs dominants.

Dans une déclaration commune, les sociétés ont déclaré qu'elles " évaluaient les prochaines étapes dans le cadre de la procédure judiciaire ". Un accord entre Spirit et JetBlue aurait créé le cinquième plus grand transporteur aux États-Unis.