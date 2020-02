Spir Communication va restituer aux actionnaires les montants libérés de la première tranche du séquestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de la société Spir Communication s'élève à 0,7 million d'euros, principalement constitué de facturations de sous-locations. Le résultat d'exploitation est de -0,6 ME pour 2019.

Le résultat financier se traduit par un profit de 0,1 ME correspondant à la rémunération des 20 ME placés sous séquestre. Le résultat exceptionnel est un bénéfice de 0,1 ME. Il provient d'une reprise de provision pour risque salariés de 0,1 ME. Le résultat net de la société s'établit à -0,4 ME.

Trésorerie

Les fonds propres du groupe s'élèvent à 30,4 ME au 31 décembre 2019. Ceux-ci étaient de 30,9 ME à la clôture de l'exercice précédent. Cette diminution provient de la réduction du capital de 21 kE, de l'augmentation des réserves de 7 kE et du résultat déficitaire de l'exercice de 439 kE.

Les disponibilités s'élèvent à 1,2 ME au 31 décembre 2019, en diminution de 1,97 ME par rapport au 31 décembre 2018. Cette diminution résulte essentiellement du paiement des dettes nées antérieurement à l'exercice pour 1,5 ME, et des dépenses engendrées par l'exploitation pour 0,47 ME.

Il est rappelé que dans le cadre de la cession de la société Concept Multimédia au groupe Axel Springer, la société Spir Communication a consenti une garantie de passif contre-garantie à hauteur de 20ME placés en séquestre. Les termes dudit séquestre prévoyaient une libération du montant séquestré (moins les appels en garantie éventuels) en deux temps : de 75% du montant séquestré dans un délai de 10 jours ouvrés à compter du 1er février 2020 et du solde de 25% à compter du 1er février 2023. Le 14 février 2020, en l'absence d'appel en garantie intervenu à la date de première libération susvisée, la première tranche de 75%, correspondant à un montant de 15ME, a été intégralement libérée.

Perspectives

Il est rappelé que la société Spir Communication n'a plus d'activité opérationnelle et ne détient plus aucune filiale ni actif opérationnel depuis la cession de sa filiale Concept Multimédia. La société Spir Communication n'a pas l'intention de s'engager dans de nouvelles activités proches de ses activités antérieures ni dans aucune activité nouvelle. L'activité de Spir Communication est donc maintenue pour les seuls besoins de la durée des garanties résiduelles, avec des coûts de fonctionnement prévisionnels annuels globalement similaires à ceux encourus en 2019.

Par ailleurs, au vu des contacts pris et des démarches entreprises, et dans le prolongement des communications antérieures, la société considère qu'il n'existe aucune perspective de cession de Spir Communication permettant une quelconque valorisation de ses déficits.

Il est rappelé que la société Spir Communication attend le remboursement d'une créance de CICE inscrite à l'actif du bilan pour un montant d'environ 9,97 ME au cours de l'exercice 2020.

La société Spir Communication examine actuellement les modalités selon lesquelles elle restituera à ses actionnaires les montants relatifs à la libération de la première tranche du séquestre et au remboursement du CICE au cours du second semestre 2020. Les modalités de restitution et le calendrier définitifs seront précisés ultérieurement.