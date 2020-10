Spineway : une charge financière exceptionnelle plombe les comptes semestriels

(Boursier.com) — Les ventes de Spineway au 1er semestre 2020 sont marquées par la situation sanitaire liée à la pandémie de coronavirus ayant entraîné l'arrêt des chirurgies non vitales partout dans le monde. Le Groupe maintient cependant son chiffre d'affaires du 2è trimestre à près de 30% du niveau de l'an passé malgré un contexte international très compliqué. Le chiffre d'affaires semestriel ressort ainsi à 1,42 million d'euros au 30 juin 2020 (-46% par rapport au 1er semestre 2019).

Sur le 1er semestre 2020, la marge brute s'établit à 0,9 ME contre 1,7 ME en 2019 suite notamment aux effets de la crise sanitaire (effet volume très conséquent) et à une baisse du taux de marge liée au mix des ventes se traduisant par une légère baisse des prix de vente.

Le résultat d'exploitation à -1,4 ME s'améliore de 14%, et aurait été quasiment à l'équilibre sans la baisse de chiffre d'affaires liée au Covid-19.

La comptabilisation d'une charge financière exceptionnelle de 10,6 ME liée au mécanisme de compensation du contrat de financement Negma pénalise le résultat financier et par voie de conséquence le résultat net, qui tombe à -12,01 ME. Le contrat prévoit en effet une indemnisation en cas de cours de bourse inférieur au nominal de l'action.

L'évolution boursière sur 2020 ayant été très défavorable au cours de Spineway, les levées de tranches se sont accompagnées de compensations. Afin de se protéger de ce mécanisme, Spineway a procédé à deux réductions de nominal de l'action sur l'exercice. Cette charge financière n'a fait l'objet d'aucune sortie de trésorerie pour le Groupe et a été intégralement financée en titres Spineway.

Retraité de cette charge exceptionnelle, le résultat net du Groupe s'inscrit ainsi à -1,5 ME (-1,6 ME l'an passé), soit une amélioration de 10%.

Renforcement de la structure financière

La trésorerie de Spineway à fin juin s'élève à 3,3 ME et offre au Groupe les moyens nécessaires pour couvrir ses développements. L'endettement net s'élève à 0,5 ME et le 'gearing' (endettement net/Fonds propres) s'inscrit à 7% contre 30% à fin décembre. Le Groupe dispose du soutien de ses partenaires financiers pour traverser cette période inédite et pour construire des projets à long terme créateurs de valeur ajoutée , assure le management.

Perspectives

La reprise des chirurgies est amorcée sur le 3e trimestre 2020 et permet au chiffre d'affaires à 9 mois de s'établir à 2,3 ME à fin septembre 2020. Cette reprise progressive reste cependant limitée du fait de la typologie de clients du Groupe.