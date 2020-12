Spineway sélectionne TUV Rheinland

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Spineway , spécialiste des implants innovants pour le traitement des pathologies de la colonne vertébrale (rachis), annonce avoir choisi de s'associer à l'organisme notifié TUV Rheinland pour la certification de ses gammes d'implants et d'instruments. Dans un contexte réglementaire européen du secteur des dispositifs médicaux en constante évolution et toujours plus exigeant, Spineway conforte ainsi sa démarche de qualité constante.

Cet organisme indépendant de premier plan est reconnu pour son sérieux et son niveau d'exigence. Ce choix marque la volonté de Spineway de proposer une offre de produits et de services de qualité qui répondent aux meilleures normes et plus particulièrement au nouveau règlement sur les dispositifs médicaux (RDM) qui entrera en application en mai prochain.

TUV Rheinland étant accrédité RDM, Spineway s'assure ainsi la possibilité de pérenniser ses produits et sécuriser ses ventes sur l'ensemble de son marché. La procédure de certification RDM pour les instruments chirurgicaux réutilisables est actuellement en cours et se déroule conformément au calendrier fixé. Toute l'équipe est désormais mobilisée pour l'obtention de cette certification pour les implants, qui permettra à l'entreprise de continuer à développer des techniques opératoires innovantes au service des chirurgiens et des patients.

Fort d'un service réglementaire en ordre de marche, Spineway va poursuivre son développement afin de retrouver un niveau normatif de ventes et reste attentif aux opportunités de croissance externe pouvant offrir de belles synergies.