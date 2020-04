Spineway : secoué après les annonces

(Boursier.com) — Spineway rechute de 31% ce vendredi à 0,004 euro, alors que le contexte géopolitique en Amérique Latine a mécaniquement pesé sur l'activité du groupe qui totalise sur l'exercice un chiffre d'affaires de 5.018 KE. Les mesures prises ont permis à la marge brute du groupe de progresser pour se porter à près de 77% du chiffre d'affaires contre 64% l'an passé. Les produits d'exploitation s'apprécient de 736 KE suite à l'immobilisation de certains frais de 'R&D' (358 KE) et des reprises sur provisions sur stocks pour 777 KE contre 189 KE l'an dernier.

Par ailleurs, la rationalisation des effectifs permet d'afficher une baisse de 30% des charges de personnel du Groupe par rapport à 2018 et l'apurement du compte clients s'est traduit pas des abandons de créances pour près de 400 KE. Ces efforts de gestion se sont accompagnés d'une bonne maîtrise des charges opérationnelles qui permettent au résultat d'exploitation de s'améliorer de 1.553 KE pour se porter à - 2.325 KE à fin décembre. Le résultat net suit la même tendance positive pour s'apprécier de 1 248 KE, suite à une charge exceptionnelle de 444 KE liée à la rationalisation des effectifs, et se porte à - 2 876 KE contre une perte de - 4.124 KE en 2018.

Au cours de l'exercice, le groupe a accompagné sa réorganisation d'une bonne gestion de son BFR qui a diminué de 32% en passant de 3,7 ME en 2018 à 2,8 ME au 31 décembre 2019.

Spineway a également renforcé sa structure financière au travers d'un accord de financement avec la société Negma Group afin de lui permettre d'assurer sa croissance organique et de financer de nouveaux projets de développement...

La mise en place de nouveaux financements obligataires a permis à la trésorerie disponible de s'inscrire à 2.575 KE au 31 décembre 2019 contre 141 KE l'an dernier. De même, les augmentations de capital réalisées au cours de l'exercice, pour un montant net total 5.277 KE, portent les capitaux propres à 6.493 KE contre 946 KE fin décembre 2018. Par conséquent, l'endettement net du Groupe diminue fortement pour s'établir à 2.040 KE (contre 4.092 KE en 2018) abaissant par la même occasion le taux d'endettement à 30%.

Plan de continuité pendant la crise sanitaire

Afin de préserver la santé et la sécurité de ses collaborateurs, le Groupe a instauré dès le 16 mars 2020, le télétravail pour toutes les fonctions compatibles lui permettant de maintenir pendant la période de confinement la continuité de ses principaux services administratifs (financiers, informatique, marketing, qualité, RH...) et de conserver une capacité de livrer ses produits à l'ensemble de ses clients et distributeurs. La plupart des opérations de chirurgie du rachis étant pour le moment reportée, Spineway a également mis en place un plan global d'activité partielle approuvé par la DIRRECTE, lui permettant d'adapter ses effectifs et de préserver sa trésorerie sur la période.

A ce jour, il est difficile de mesurer et d'évaluer pleinement l'impact global qu'aura cette crise sur l'exercice 2020. Spineway a mis en oeuvre des mesures en lien avec les dispositifs et mesures gouvernementales permettant d'optimiser les besoins de trésorerie à court terme (report de cotisations sociales, remboursement anticipé du CIR,...). Le Groupe précise que la continuité d'exploitation, sur la base des éléments connus à date, n'est nullement remise en question et qu'il dispose du soutien de ses partenaires financiers pour traverser cette période inédite.

Financement et perspectives confirmés

Spineway est pleinement mobilisée pour assurer le meilleur service possible auprès de ses clients directs en France et ses partenaires distributeurs internationaux, préparer au mieux la reprise d'activité et limiter au maximum les incidences de la crise sanitaire. Par ailleurs, la dimension internationale du Groupe devrait lui permettre d'être bien positionné pour bénéficier de la reprise d'activité qui sera certainement séquentielle.

Comme attendu, le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020 s'élève à 1.032 KE (1.397 KE au T1 2019) suite à la baisse programmée des ventes en France (-60%) et au Moyen Orient (-58%). De même, le développement de nouveaux partenariats mené par la filiale US n'a pas eu le temps de se traduire dans les chiffres du trimestre avant la crise sanitaire. Cependant, les autres zones du groupe restent dynamiques et affichent de bonnes performances.

Dans cette période exceptionnelle, Spineway conserve intacte sa volonté de participer à la concentration du secteur afin de devenir un acteur européen de référence dans la chirurgie du rachis. Pour ce faire, le Groupe est entré en discussion avec certaines cibles et poursuit également son développement organique avec ses gammes à plus forte valeur ajoutée. Le Groupe va notamment s'attacher à renforcer son positionnement auprès des leaders d'opinions, intensifier ses affaires cliniques afin de se conformer au nouvel environnement réglementaire (CE/MDR) et continuer d'innover pour faciliter les techniques ainsi que les gestes opératoires des chirurgiens du rachis.

Deuxième phase de financement

Avec l'accord de son partenaire financier Negma, Spineway a décidé de mettre en place une deuxième phase de financement pour un montant total de 6 ME. Ce financement a pour objectif de soutenir et accompagner la mise en oeuvre de son plan stratégique ainsi que de supporter ses besoins de trésorerie liés à l'activité courante. Cette deuxième phase sera rythmée selon un calendrier mensuel ajustable en fonction des besoins de la société, notamment en lien avec les projets de croissance externe...

"Les perspectives sont pour le moins incertaines" estime Portzamparc. "Déjà mis à mal par une dynamique commerciale en berne, la crise sanitaire va vraisemblablement compliquer les choses pour le groupe. Cependant, le plan de financement mis en place en 2019 pourrait permettre à Spineway de relancer sa croissance organique mais surtout de déployer sa stratégie de croissance externe. Le groupe est déjà en discussion avec certaines cibles" souligne l'analyste.