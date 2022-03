Spineway : seconde convocation d'Assemblée générale

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire de Spineway, réunie le vendredi 23 mars à 16h, au siège social du groupe, n'a pu se tenir faute de quorum tant pour les résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée générale ordinaire qu'extraordinaire. En conséquence, et conformément aux dispositions légales, les actionnaires de Spineway sont informés de la tenue d'une Assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire convoquée sur 2e convocation, le lundi 11 avril à 14h au siège social du Groupe, à Ecully (69), afin de délibérer sur le même ordre du jour que celui lui figurant dans l'avis de réunion valant avis de convocation publié au BALO, le 16 février 2022.

Les formulaires de vote par correspondance adressés à la société et les mandats donnés pour l'Assemblée générale mixte du 23 mars sur première convocation restent valables pour l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire réunie sur 2e convocation sur le même ordre du jour dès lors que l'inscription comptable des titres est maintenue. Le texte des résolutions demeure inchangé. L'avis de 2e convocation sera publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) le 30 mars.