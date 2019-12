Spineway s'ajuste après les annonces

(Boursier.com) — Spineway s'ajuste en baisse de près de 18% à 0,007 euro ce vendredi, après avoir annoncé la 1ere phase de souscription dans le cadre du contrat avec NEGMA GROUP pour un montant minimal de 5,3 ME d'ici au 31 mars 2020.

La 1ère tranche de souscription, en date du 24 décembre, de 800 bons d'émission donne droit à 800 obligations convertibles d'une valeur nominale de 2.500 euros, soit un montant total d'emprunt obligataire de 2.000.000 euros ;

La 2ème tranche de souscription doit intervenir d'ici au 31 mars 2020 au plus tard et pour au minimum 740 bons d'émission donnant droit à 740 obligations convertibles d'une valeur nominale de 2.500 euros, soit un montant total d'emprunt obligataire minimal de 1.850.000 euros.

A sa discrétion, l'Investisseur pourra, à tout moment, convertir tout ou partie des OCA en actions nouvelles ordinaires. Lors d'une Conversion, l'Investisseur déterminera le nombre d'OCA à convertir et le montant total nominal à convertir. Il est également rappelé pour plus de précisions que les principales caractéristiques des Bons d'Emission, des OCA et des BSA sont disponibles sur le site internet de la Société ainsi que sur le communiqué de presse en date du 18 octobre 2019.