Spineway : revenus de 0,9 ME sur le T1

(Boursier.com) — Conformément aux prévisions de Spineway, le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021 s'inscrit dans la même tendance que la fin d'année 2020 et s'élève à 0,9 ME contre 1 ME au T1 2020 suite aux nouvelles mesures sanitaires mises en place dans les différents pays d'implantation.

Pour rappel, le CA du 1er trimestre est traditionnellement inférieur aux autres trimestres, compte tenu de la structure des marchés du groupe. Par ailleurs, ce dernier n'intègre pas encore les effets des différentes actions commerciales et développements qui devraient porter leurs fruits au cours des deux prochains trimestres.