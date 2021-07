Spineway : reprise de l'activité confirmée

(Boursier.com) — Spineway a enregistré une hausse de 153% de son chiffre d'affaires sur le 2nd trimestre 2021 par rapport au T2 2020, porté par la reprise de son activité sur ses principales zones et l'intégration de la société Distimp. Cette bonne orientation et les efforts du groupe pour accompagner ses clients permettent de porter le chiffre d'affaires à 1,89 ME au 30 juin 2021 et d'afficher une hausse de 30% par rapport au premier semestre 2020.

Sur ce premier semestre 2021, Spineway précise que chacun des territoires connaît une nette hausse de son chiffre d'affaires, laquelle devrait permettre de retrouver progressivement le niveau du chiffre d'affaires de 2019. La poursuite du développement à l'international porte ses fruits, l'Amérique latine qui demeure la première zone du groupe (45% du CA) voit notamment ses ventes progresser de 38% à fin juin (850 KE).