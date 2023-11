Spineway : réduction de la valeur nominale de l'action

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Spineway s'est tenue sur première convocation, le 10 novembre à 9h30 au siège social de la société, à Ecully. Compte tenu de la représentation des actionnaires défaillants par le Selarl Tulier Polge Alirezai, en qualité de mandataire ad hoc nommé par Ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Lyon en date du 30 octobre 2023, le nombre d'actions détenues par les actionnaires présents et représentés était de 31.898.246 actions et 31.893.331 droits de vote. Le quorum étant atteint l'Assemblée a pu se tenir et délibérer normalement.

Minoration du nominal

Toutes les résolutions présentées à l'Assemblée à titre extraordinaire ont été adoptées notamment la première résolution relative à la réduction de capital motivée par des pertes d'un montant nominal de 1.531.115,81 euros par voie de minoration de la valeur nominale de chaque action qui est ainsi ramenée de 0,05 euro à 0,002 euro.

Par conséquent, le capital social de la société a été ramené de 1.594.912,30 euros à 63.796,49 euros. Il est divisé en 31.898.245 actions de 0,002 euro de valeur nominale chacune.