Spineway participe au Forum Lyon Pôle Bourse

(Boursier.com) — SPINEWAY spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'implants et d'instruments chirurgicaux de la colonne vertébrale, annonce sa participation au Forum Lyon Pôle Bourse Valeurs Régionales, le mercredi 28 septembre 2022, au Palais de la Bourse de Lyon, Esplanade François Mitterrand, à Lyon.

Ce forum investisseurs dédié aux sociétés cotées implantées en régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté, sera l'occasion pour Spineway de rencontrer des investisseurs et des analystes financiers à travers des rendez-vous aux formats "one-to-one" ou "one-to-few", en face-à-face ou en visioconférence.

Le Forum Lyon Pôle Bourse Valeurs Régionales met en relation plus de 100 investisseurs professionnels avec les dirigeants d'une trentaine de large, mid & small caps. L'édition 2021 a permis 550 rendez-vous riches et fructueux.

Prochains RDV : le 14 octobre 2022 avec le Chiffre d'affaires du 3ème trimestre.