Spineway organise une masterclass internationale avec des chirurgiens experts du rachis

(Boursier.com) — Spineway , spécialiste des implants innovants pour le traitement des pathologies sévères de la colonne vertébrale (rachis), annonce que son département " Spineway Academy ", a organisé, avec le soutien du GECO (Groupe d'études de la Chirurgie Osseuse) et de son groupe de travail SAC (Spine Arthroplasty Community), une masterclass avec des chirurgiens français et internationaux sur les prothèses de disques cervicales et lombaires. Cet événement s'est tenu le 9 septembre dernier à Behoust (78) et portait sur le remplacement total du disque vertébral par prothèses.

Cette journée a été riche d'une vingtaine de communications scientifiques et tables-rondes interactives, animées par des chirurgiens leaders d'opinion afin d'échanger sur leurs différentes pratiques, philosophies de travail et leur utilisation des prothèses disponibles sur les différents marchés.

Plus de 60 participants français et internationaux (USA, Mexique, Allemagne, UK, Espagne, Luxembourg, Suède, Suisse, Thaïlande, Inde, Hong Kong, Australie) ont pu partager leurs expériences sur le remplacement discal avec des prothèses de disques cervicales et lombaires.

Formation à l'Institut du Fer Moulin

Par ailleurs, le lundi 11 septembre, Spineway Academy a également organisé, au sein de l'Institut de Fer Moulin, une session de formation sur la mise en place de ses prothèses ESP.

Des chirurgiens d'Allemagne, de Thaïlande et de Malaisie ont pu se former, pratiquer et travailler sous l'égide de chirurgiens experts en arthroplastie discale et ainsi conforter leur pratique. Spineway remercie tout particulièrement les chirurgiens allemands qui se sont déplacés à cette occasion et rappelle que l'Allemagne représente un marché stratégique pour ses produits premiums tels que les prothèses ESP.