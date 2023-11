Spineway : Nomination de Sandrine Carle au poste de Directrice Générale Adjointe

(Boursier.com) — Le Groupe Spineway, spécialiste des implants innovants pour le traitement des pathologies sévères de la colonne vertébrale (rachis), annonce la nomination de Madame Sandrine Carle au poste de Directrice Générale Adjointe du Groupe. Mme Carle a rejoint Spineway en juillet 2022, au moment de l'acquisition de Spine Innovations, dont elle était Présidente Directrice Générale. Elle a fortement contribué et participé à la réussite de l'intégration de Spine Innovations au sein du groupe Spineway.

Après une formation d'ingénieur biomédical (UT Compiègne) et d'un Executive MBA à HEC, Sandrine Carle a évolué dans le secteur de la chirurgie orthopédique pendant plus de 20 ans et plus particulièrement dans le secteur de la chirurgie de la colonne vertébrale chez Medtronic (Europe), Kyphon (USA) ou encore Vexim (France). Elle a occupé des postes de direction marketing et de management, en France et aux USA, avant d'être nommée en 2020 à la présidence et direction générale de Spine Innovations.