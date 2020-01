Spineway : nomination de Myriam Denis-Galland

Spineway, spécialisée dans les implants innovants du rachis, annonce la nomination de Myriam Denis au poste de Directeur Administratif et Financier. Cette arrivée permet à Spineway d'étoffer son comité de direction et de se structurer pour mener à bien son plan de développement.

Ingénieure de formation et titulaire d'un Bachelor of Business Administration (BBA), Myriam Denis dispose d'une expérience de plus de 20 ans dans l'audit acquise au sein des cabinets Arthur Andersen & Co et EY puis au sein de différentes sociétés industrielles. Au cours de cette solide expérience, elle accompagne un certain nombre de sociétés telles que Boiron, BioMérieux, Blédina et de nombreuses biotechs dans des missions de structuration, contrôle interne et contrôle de gestion en tant que directrice ou responsable financière. Elle rejoint en décembre 2019 le comité de direction de Spineway aux côtés de Willem de Van Der Wee, directeur Marketing, Cedryc Douillet, Directeur Commercial, Florence Lauck, Responsable Qualité et Affaires Règlementaires, Philippe Chabert, Directeur des Opérations et Bénédicte Pical, Responsable des Ressources Humaines.

"Nous sommes ravis d'accueillir Myriam au sein de notre comité de direction. Sa formation polyvalente, son expérience en finance et management alliées à sa connaissance du secteur de la santé nous seront utiles pour mener à bien les projets de développement du Groupe" a déclaré Stéphane Le Roux, Président Directeur Général de Spineway.

Fort d'une équipe de direction renouvelée, Spineway va poursuivre la mise en oeuvre de son nouveau plan stratégique.

Prochaine publication : Résultats annuels 2019 le 28 avril 2020.