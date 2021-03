Spineway : négociations exclusives pour l'acquisition d'une start-up dans le rachis

Spineway : négociations exclusives pour l'acquisition d'une start-up dans le rachis









(Boursier.com) — Spineway , spécialiste des implants innovants pour le traitement des pathologies sévères de la colonne vertébrale (rachis), annonce être entrée en négociation exclusive en vue de l'acquisition de 100% du capital d'une start-up européenne spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'implants et instruments pour la chirurgie de la colonne vertebrale.

S'appuyant sur une expérience de plus de 25 ans dans le secteur rachis de son fondateur, la société dispose d'une gamme de produits dédiée aux fusions rachidiennes, qu'elle commercialise en direct en France et au travers de distributeurs à l'international.

Conformément à la stratégie de croissance du Groupe, cette acquisition permettra à Spineway de consolider son offre produits, de renforcer ses positions en Europe en proposant une palette plus large de techniques opératoires à forte valeur ajoutée aux chirurgiens de la colonne vertébrale.

Positionnée sur les segments représentant 90% de l'utilisation d'implants en chirurgie rachidienne, cette société dispose d'un fort potentiel de développement dans le contexte concurrentiel actuel, et anticipe un chiffre d'affaires à 3 ans de plus de 4 ME.

Ce projet reste soumis à la levée de plusieurs conditions suspensives, notamment la réalisation d'audits dont les conclusions devront être satisfaisantes. Cette acquisition serait financée en numéraire et verrait l'intégration de l'équipe de la start-up au sein du Groupe.

La signature définitive de cette acquisition devrait avoir lieu d'ici la fin mai.

Prochain rendez-vous le 15 avril 2021 avec la publication du CA au T1 2021.