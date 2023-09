Spineway : Le Résultat Net s'inscrit à -1,9 ME au S1

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de Spineway, réuni le 18 septembre 2023 sous la Présidence de Stéphane Le Roux, a arrêté les comptes semestriels au 30 juin 2023.

Spineway totalise sur le 1er semestre 2023 un chiffre d'affaires de 5,4 ME en croissance de 75% par rapport au 1er semestre 2022. La croissance organique est restée soutenue sur la première partie de l'année (+12% sur ce 1er semestre 2023). Néanmoins, cette progression est principalement portée par l'intégration des ventes de Spine Innovations, acquise en juillet 2022, et confirme la pertinence de la stratégie de Spineway alliant croissance organique et croissance externe ciblée. La croissance de chiffre d'affaires devrait légèrement se tasser sur la seconde partie de l'année.

Des résultats qui reflètent l'intégration de Spine Innovations

La progression des ventes s'accompagne d'un bon niveau de marge brute qui s'établit à 3,9 ME sur le 1er semestre et conforte le taux de marge brute à 72%.

Conformément à sa feuille de route, le Groupe a poursuivi ses investissements pour accompagner ses développements en affaires réglementaires (alignement avec les exigences de la réglementation MDR, homologations de produits...) et en formation des chirurgiens (création du département de formation médical la "Spineway Academy").

De plus, la hausse des effectifs moyens de 53% depuis fin juin 2022, consécutive à l'intégration de Spine Innovations et au renforcement de l'équipe de direction, porte les charges de personnel à 3,4 ME dont 0,4 ME en résultat exceptionnel suite à la réorganisation de Spine Innovations (contre 1,9 ME).

Cependant, la bonne maîtrise des coûts de fonctionnement permet au Résultat d'Exploitation de s'établir à -1,6 ME au 30 juin 2023. Le Résultat Net s'inscrit, pour sa part, à -1,9 ME.

Nouveaux financements pour accompagner les développements

Sur le semestre, Spineway a obtenu un Prêt Participatif Relance (PPR) d'un montant de 1,5 ME d'une durée de 8 ans au titre de son statut d'entreprise innovante afin de soutenir sa stratégie d'innovation et ses investissements 'R&D'.

Par ailleurs, le Groupe a conclu un contrat d'émission et de souscription d'obligations convertibles en actions (OCA) pour un montant nominal maximum total de 10.990.000 euros et d'une durée de 24 mois. Une première tranche d'un montant de 500.000 euros (200 OCA) a été émise à la date de signature du contrat. Au 30 juin 2023, 148 OCA ont été converties en 721 181 actions : une augmentation de capital social a été constatée pour 39.059.05 euros. Le capital au 30 juin 2023 est de 218.168.95 euros et est composé de 4.363.379 actions de 0,05 euro chacune.

Ces financements participent à la mise en place de nouveaux projets tels que l'industrialisation en propre de la prothèse ESP de Spine Innovations.

Forte de ces nouveaux apports, la trésorerie de Spineway s'élève à 3,6 ME à fin juin. Ainsi, la situation financière reste saine avec une trésorerie nette de dettes financières toujours positive de 0,5 ME pour 20,5 ME de capitaux propres, soit un gearing de -2,4% au 30 juin 2023.

Déploiement géographique des nouvelles gammes et démarrage de nouveaux projets

Conformément à son plan stratégique, Spineway poursuit ses développements commerciaux en Europe et ses démarches réglementaires pour l'homologation des produits Spine Innovations et Distimp sur le grand export. Par ailleurs, le Groupe prévoit l'élargissement de sa gamme premium d'implants et d'instruments pour adresser plus largement le segment des pathologies dégénératives du rachis et poursuit, en parallèle, ses efforts concernant l'accès au marché américain avec sa gamme de prothèses discales cervicales.

Le développement de nouveaux projets stratégiques et la montée en puissance des gammes premium sur de nouvelles zones d'implantation devraient permettre à Spineway de renouer avec l'équilibre opérationnel[3] à moyen terme.

Spineway confirme son ambition de devenir un acteur innovant en France et à l'international, leader dans les traitements moins invasifs du rachis.

Prochains rendez-vous

12 octobre 2023 : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2023

4 au 6 octobre 2023 : Salon Eurospine à Francfort.