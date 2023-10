Spineway : le chiffre d'affaires a progressé de 40% sur 9 mois

(Boursier.com) — Spineway a totalisé un chiffre d'affaires de 2,1 millions d'euros sur le 3e trimestre 2023. Il porte à 7,5 ME l'activité à 9 mois, soit une progression de 40% par rapport à l'an dernier. La progression des ventes sur 9 mois est principalement tirée par les ventes de Spine Innovations, intégrée en juillet 2022. Le chiffre d'affaires du 3e trimestre est mécaniquement marqué par un effet périmètre moins favorable.

Les ventes en Asie s'établissent à 1,2 ME sur 9 mois (+ 34% par rapport à l'an passé). En Amérique Latine, les ventes continuent de progresser pour s'inscrire à 2,3 ME (+8% par rapport à 2022). La zone bénéficie des premières ventes Spine Innovations au Mexique et du développement de la gamme Mont Blanc au Chili. En Europe, l'activité demeure solide et progresse de +101% à fin septembre pour s'élever à 3,6 ME. La zone est portée par la bonne dynamique de la France (+67% à 2,1 ME).

Spineway confirme son ambition de devenir un acteur innovant en France et à l'international, leader dans les traitements moins invasifs du rachis.