Spineway : la trésorerie s'élève à 15 ME

(Boursier.com) — Après un 2ème trimestre dynamique, Spineway consolide sa croissance sur le 3ème trimestre avec un chiffre d'affaires de 1,1 ME, en amélioration de 22% par rapport au T3 2020, portant l'activité à 9 mois à 2,9 ME (+27%). Le Groupe voit ainsi son activité commerciale progresser sur l'ensemble de ses zones d'implantation, hors USA. De plus, le mix de ventes plus favorable et orienté vers les implants ainsi que sur des gammes à plus forte valeur ajoutée devrait contribuer à l'amélioration des marges du groupe.

L'Amérique Latine demeure la 1ère zone contributrice du Groupe (48% du CA Groupe) et voit son chiffre d'affaires à fin septembre se porter à 1,4 ME, soit une croissance de +39% par rapport à la même période l'an passé.

Les ventes en Europe s'établissent à 0,6 ME et progressent de +19% portées par l'intégration de la société Distimp en juin 2021.

L'Asie (21% du CA Groupe) progresse de 22% à fin septembre avec un chiffre d'affaires de 0,6 ME.

A ce jour, la trésorerie de Spineway s'élève à 15 ME, confortant la capacité d'investissement du Groupe pour poursuivre son plan stratégique visant à constituer un acteur européen spécialiste dans le rachis. Spineway reste attentif à toute opportunité de croissance externe pouvant offrir des synergies créatrices de valeur au travers d'un renforcement de ses positions ou d'une diversification de ses gammes d'implants.

Fort d'une trésorerie solide et d'une activité bien orientée par rapport à 2020, malgré une situation de pandémie toujours pesante dans certaines zones du monde, Spineway poursuit sa réorganisation et la structuration de ses équipes pour accompagner le déploiement de son plan stratégique.

Prochain RDV : Conférence Spineway fin novembre-début décembre.