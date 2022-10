Spineway : l'activité confirme son dynamisme

(Boursier.com) — Spineway fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel de 2,2 millions d'euros, en forte hausse de 112%, notamment porté par les contributions des gammes Distimp et l'intégration de Spine Innovations. Cette progression conforte la dynamique du Groupe qui totalise sur les 9 premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 5,4 ME et dépasse ainsi les ventes annuelles de l'exercice 2021.

En effet, l'intégration réussie des acquisitions permet à Spineway d'une part de rééquilibrer la répartition géographique de ses ventes et d'autre part grâce à des complémentarités territoriales de se développer sur des marchés matures à plus forte valeur ajoutée. Ainsi, bien que l'Amérique Latine, demeure la première zone du Groupe avec un chiffre d'affaires en hausse sur le 3ème trimestre lié aux gammes historiques du groupe, l'Europe, portée par le développement du marché français et les ventes de prothèses sur le marché allemand, est désormais le second contributeur au chiffre d'affaires. Par ailleurs, les autres zones géographiques s'inscrivent également dans une bonne dynamique : le Moyen-Orient est toujours en progression et l'Asie renoue avec la croissance sur le 3ème trimestre.

Fort d'une offre renforcée et d'un portefeuille de ventes équilibré, Spineway va poursuivre son développement afin de se positionner comme un acteur européen de référence sur le secteur du rachis.

"Notre Groupe a réalisé ces deux dernières années des évolutions et avancées et a déployé son plan de croissance externe. En effet, la situation économique globale renforce notre conviction que la croissance organique doit être accompagnée de croissance externe afin de retourner à un objectif de rentabilité. C'est avec cette ambition que nous avons acquis la société Distimp mi-2021 qui nous permet de développer le marché français et d'initier une inflexion de nos gammes de produits vers le premium. L'acquisition de la société Spine Innovations en juillet 2022 nous ouvre le segment de marché de la chirurgie prothétique (instrumentation rachidienne en non-fusion) et renforce notre offre thérapeutique avec une innovation forte. Cette stratégie de croissance et la restructuration menée se concrétisent aujourd'hui avec la progression importante du chiffre d'affaires à fin septembre 2022 et nous offrent de très belles perspectives pour participer activement à la consolidation des industries de notre métier", déclare Stéphane Le Roux, PDG de Spineway.