Spineway : du nouveau aux Etats-Unis pour le système de fixation vertébrale postérieure VEOS

(Boursier.com) — Le Groupe Spineway, spécialiste des implants innovants pour le traitement des pathologies sévères de la colonne vertébrale (rachis), a obtenu récemment l'autorisation 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis pour son système de fixation vertébrale postérieure VEOS.

Cette autorisation permet au Groupe Spineway de commercialiser son système VEOS aux Etats-Unis. Elle représente une avancée significative pour le Groupe et renforce son approche stratégique visant à développer ses activités sur le marché américain. Cette reconnaissance démontre également l'engagement du Groupe à fournir des solutions innovantes aux chirurgiens et à donner la priorité au bien-être des patients.

Ce dispositif médical innovant est présenté au congrès de la North American Spine Society (NASS) qui se tient actuellement à Los Angeles jusqu'au 21 octobre 2023.

Le système de fixation vertébrale postérieure VEOS est une plateforme complète qui offre une solution innovante adaptée aux besoins des chirurgiens. La plateforme VEOS est facile à utiliser, et optimise l'excellence opérationnelle au bloc opératoire. Cette nouvelle offre permet aux chirurgiens de réaliser des interventions en approche ouverte, mini-invasive et percutanée (MIS) pour le traitement d'un large éventail de pathologies rachidiennes, du rachis dégénératif jusqu'à la chirurgie complexe et les déformations.