Spineway décroche après la mise en place d'un financement par OCA de 10,99 ME

(Boursier.com) — En séance, l'action Spineway recule de 9,2% à 0,82%, dans un marché soutenu de 1,5% de capital échangé.

En support de sa stratégie d'innovation et de ses investissements R&D, le Groupe Spineway vient d'obtenir un Prêt Participatif Relance (PPR) d'un montant de 1,5 million d'euros d'une durée de 8 ans au titre de son statut d'entreprise innovante. Cet apport significatif de trésorerie constitue une première étape, pour absorber les développements en cours.

Toutefois, en support à la stratégie de croissance et de manière à faire face à l'intensification des dépenses réglementaires et cliniques, le groupe a choisi en complément de sécuriser sa trésorerie avec la mise en place de financements additionnels. Spineway a ainsi mis en place un financement par obligations convertibles en actions (OCA) d'un montant de 10,99 ME.

"Conscient que ce type de financement se fait au détriment de la valorisation boursière", le groupe a souhaité limiter, autant que possible, la dilution. Aucun BSA n'est donc attaché aux obligations émises.

Ce financement devrait permettre à Spineway de sécuriser son développement, avec pour objectif d'accroître significativement sa rentabilité sous 3 ans sur un périmètre d'activité renforcé.

"A l'issue de cette période, Spineway, devrait retrouver une situation financière saine et lisible, qui lui permettra d'accéder à des financements traditionnels", souligne Stéphane Le Roux, PDG de Spineway.