Spineway : contient sa perte en 2020

(Boursier.com) — Pour 2020, Spineway est porté par une forte progression de ses ventes en décembre (+30% par rapport à décembre 2019). Ainsi, son chiffre d'affaires du 4e trimestre s'apprécie de +21% par rapport au 3e trimestre pour s'inscrire à 1,06 million d'euros. Cette dynamique positive est notamment impulsée par l'accélération des ventes en Asie sur le 4e trimestre (+71% par rapport à 2019).

Elle permet au chiffre d'affaires annuel de se porter à hauteur de 3,38 ME, et réduit l'écart par rapport à 2019 (- 33%) dans une année très perturbée par la crise du COVID.

La marge brute du 2e semestre 2020 se porte à 1,24 ME (886 kE sur le 1er semestre 2020), soit une progression de +39%. Elle s'inscrit à 2,12 ME sur l'année 2020.

Bénéficiant d'une rationalisation des coûts, le résultat d'exploitation du 2e semestre s'apprécie de +60% par rapport au 1er semestre pour s'inscrire -546 kE. Sur l'ensemble de l'exercice, il se porte à -1,91 ME et s'améliore de +18% par rapport à l'an passé.

Situation financière

La comptabilisation d'une charge financière exceptionnelle liée au mécanisme de compensation du contrat de financement Negma vient impacter le résultat net 2020 pour près de 12 ME. Retraité de cette charge financière exceptionnelle, le résultat net du Groupe affiche un redressement significatif de +26% pour s'élèver à -2,13 ME (-2,87 ME en 2019).

Au cours de cette période atypique, le Groupe a porté une attention toute particulièrement aux délais de règlement de ses clients et à la maîtrise de ses stocks. Cette gestion proactive a permis au BFR de s'améliorer de 985 kE pour s'établir à 1,83 ME (2,82 ME l'an passé). La trésorerie du Groupe a bénéficié de cette amélioration et de la baisse des coûts opérationnels. Elle s'est renforcée au travers du contrat de financement mis en place avec la société Negma.

Sur l'exercice 2020, les conversions d'obligations convertibles ou échangeables en actions ordinaires nouvelles ou existantes assorties de BSA (OCABSA) ont généré plus de 6 ME en trésorerie nette pour le Groupe qui ont été complétés par l'obtention d'un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) pour un montant de 1,4 ME. Ainsi, les disponibilités au 31 décembre 2020 se montent à 4,85 ME et permettent au Groupe d'afficher une trésorerie nette de dettes financières de 1,97 ME.

Perspectives

Conformément à sa stratégie d'innovation, Spineway travaille sur le développement de nouveaux produits afin d'améliorer les techniques chirurgicales, faciliter le geste des chirurgiens et réduire le temps opératoire. A cet effet, le Groupe vise à mettre en place des partenariats technologiques et scientifiques à haute valeur ajoutée. Ces derniers basés sur des technologies de pointe telles que l'impression 3D et des collaborations avec des chirurgiens reconnus dans le monde du rachis devraient accompagner la montée en puissance des implants premium du Groupe.

Spineway se dit paré pour poursuivre son développement sur ses zones historiques durant la période de pandémie .

Il est également en capacité de saisir toute opportunité de croissance externe pouvant offrir des synergies créatrices de valeur pour le Groupe.