Spineway : conforté dans sa stratégie de développement

(Boursier.com) — Spineway fait part du succès de sa participation au Congrès SFCR, l'organisation représentative de la spécialité chirurgicale du rachis en France, début juin 2022 à Nice. Ce congrès a été l'occasion de présenter pour la première fois plusieurs nouveautés et, notamment, les gammes issues de l'acquisition de la société Distimp (Kaphorn, Veos, Acifbox). Cet élargissement des gammes d'implants pour la chirurgie des pathologies complexes de la colonne vertébrale s'intègre à la stratégie plus générale du groupe de devenir un acteur incontournable du marché.

Après plusieurs mois de préparation marketing, Spineway a présenté publiquement les premiers effets de la rénovation de ses gammes de produits et la consolidation de ses équipes, dans l'objectif de renforcer ses ventes sur les territoires à forte rentabilité (CE, USA, Japon, Australie). En effet, ce congrès a également été l'occasion de présenter les 4 nouveaux membres de l'équipe de direction entourant le Président Directeur Général de la société, Stéphane Le Roux, tous issus du secteur des implants pour le rachis :

- Fabrice Paccagnella, directeur des ventes France et Afrique francophone, ancien fondateur de Distimp avec plus de 20 années d'expérience commerciale,

- François Carlier, directeur marketing et ventes internationales, ancien fondateur de Colorado avec 30 ans d'expérience en ventes et marketing,

- Mourad Ben Mokhtar, directeur R&D, plus de 20 ans d'expérience en R&D spine,

- Pascale Davis, Directrice Scientifique, ancienne directrice scientifique et marketing Europe d'un acteur majeur du secteur.

Aussi, en présence des chirurgiens ayant développé les nouvelles gammes d'implants et d'instruments du groupe, des discussions autour des techniques opératoires en chirurgie rachidienne ont été menées avec la plupart des chefs de services et chirurgiens de renom que compte le paysage français. Spineway est ainsi conforté dans sa stratégie de développement qui cherche, via des croissances externes ciblées, à se positionner comme un acteur européen de référence sur le secteur du rachis, notamment, en étendant son offre 'produits', via des innovations Premium.

Regroupement d'actions en vue

Ce plan d'action passe nécessairement par la sécurisation d'un financement permettant d'inscrire durablement le Groupe dans cette dynamique. Dans cette optique, le contrat d'OCABSA conclu avec Negma le 18 octobre 2019 a été prolongé de 3 mois, par avenant en date du 13 juin 2022. Une nouvelle tranche d'obligations convertibles de 2,5 millions d'euros a été émise le 15 juin 2022 avec une option pour une tranche additionnelle d'un montant équivalent d'ici à fin juillet 2022.

Le groupe travaille aussi sur son nouveau plan de financement en lien avec une volonté de restructuration capitalistique. A ce titre, un programme de rachat d'actions a été renouvelé par l'Assemblée générale mixte du 11 avril 2022. Le programme lancé permet de servir un plan d'attribution d'actions gratuites à destination du management à hauteur de 6,94% des actions actuellement en circulation.

Enfin, Spineway a initié un projet de regroupement d'actions, selon les résolutions qui seront soumises à l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, convoquée pour le 25 juillet.