Spineway : chiffre d'affaires semestriel en baisse de 45%

(Boursier.com) — Spineway a vu son chiffre d'affaires semestriel reculer de 45% au premier semestre 2020 à seulement 1,43 million d'euros. La société n'a pu maintenir au deuxième trimestre que 30% du niveau d'activité de l'an passé.

À ce jour, le manque de visibilité sur un retour à la normale des chirurgies dans les hôpitaux du globe ne permet pas à Spineway d'anticiper un rattrapage du 2ème trimestre sur l'exercice 2020. En effet, la situation sanitaire a également décalé la mise en oeuvre des partenariats noués avant la crise, tel que l'accord de distribution avec le groupe Muranaka au Japon, qui devrait désormais contribuer au chiffre d'affaires au cours de l'automne 2020. De même, en Amérique Latine, le contexte sanitaire et géopolitique offre également peu de visibilité et pénalise le développement anticipé de cette zone sur 2020.

Toutefois, la reprise d'activité amorcée en Europe devrait progressivement monter en puissance au cours du second semestre et participer positivement au chiffre d'affaires. De même, la zone Asie qui réussit jusqu'à présent à maintenir son niveau d'activité malgré le retard pris avec Muranaka devrait contribuer davantage au chiffre d'affaires 2020.

Anticipant un retour à une activité normative pour l'année 2021, Spineway a mis en place les financements nécessaires afin de traverser cette période et a adapté sa structure de coûts afin de limiter les pertes du semestre. Spineway a notamment obtenu l'intégralité du PGE potentiel pour un montant total de 1,27 ME. Cet emprunt conjugué aux mesures prises en interne et aux aides notamment salariales porte la trésorerie du Groupe à plus de 3,2 ME à fin juin.